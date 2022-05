Guilherme Farinha analisa propostas na Costa Rica

Treinador português irá ser recebido pela Federação local e analisar propostas de vários clubes, sendo que irá dar prioridade a um projeto que lhe permitirá lutar pelo título no campeonato.

O treinador português Guilherme Farinha está na Costa Rica, onde irá ser recebido pela respetiva Federação e analisar propostas de vários clubes, sendo que irá dar prioridade a um projeto que lhe permitirá lutar pelo título no campeonato daquele país.

De recordar que o experiente técnico luso trabalhou em várias equipas da Costa Rica, como Liga Deportiva Alajuelense, Sport Club Herediano, UCR e AD Carmelita, tendo alcançado, ao serviço da Liga Deportiva Alajuelense, o bicampeonato nacional nas épocas 1999/2000 e 2000/01, ganhando os Torneios de Abertura e Clausura.

Outro dos pontos altos da sua primeira passagem pela Liga Deportiva Alajuelense foi ter alcançado o 27° posto no "ranking" Mundial da FIFA no ano 2000 (IFFHS). Até hoje este registo nunca mais foi alcançado por nenhum clube da Costa Rica. Na lista referente a 15 de Maio de 2022, a LDA encontra-se no 218° posto.

Mais recentemente, desvinculou-se da Federação de Futebol da Guiné-Bissau por divergências relacionadas com métodos de trabalho e por não se enquadrar em determinados "interesses".