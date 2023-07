Guerreiro revela: "Sempre quis ficar no Dortmund, mas quando o Bayern bateu à porta..."

Jogador português abordou a mudança para o rival Bayern Munique

Após sete anos no Dortmund, Raphael Guerreiro mudou-se como jogador livre para o grande rival, o Bayern Munique. E foi o próprio a explicar que foi uma questão de sorte, pois queria ter continuado no Dortmund, mas o cliube tinha outros planos e acabou por se mudar para um emblema com palmarés superior e onde ganhar e conquistar títulos é normal.

"É verdade que é estranho estar a jogar no rival do Dortmund. Já joguei muitas vezes contra o Bayern e raramente ganhei. Só ganhei contra eles duas vezes na minha vida. Mas estou muito feliz por estar aqui e defender as cores do clube. Vou ser sincero convosco, sempre quis continuar no Dortmund, mas infelizmente a direção tomou um caminho diferente", afirmou.

"Após o final da época, tive de me colocar as questões certas e encontrar um clube com as caraterísticas certas, com o estilo de jogo que me convém, e necessariamente um clube que tenha posse de bola e com grandes objectivos. Por isso, obviamente, para mim, quando o Bayern bateu à minha porta, fiz tudo o que estava ao meu alcance para ir para lá, porque é um grande clube e é onde quero jogar", prosseguiu.