Guerra na Ucrânia: Nélson Monte chega na noite deste sábado a Lisboa

Defesa português do Dnipro aterra pelas 22h20 no Aeroporto Humberto Delgado.

O defesa português Nélson Monte chega esta na noite deste sábado a Lisboa, já a salvo das situações de sofrimento que passou nos últimos dias na Ucrânia. O antigo defesa do Rio Ave (chegou a jogar nos juniores do Benfica) viajou durante a madrugada desde Kiev, atingindo a fronteira ucraniana com a Roménia pelas 6h00 da manhã.

Monte integra um grupo de jogadores que viajou numa carrinha e do qual fazem parte elementos como Neven Djurasek, Francisco Di Franco, Igor Jovicevic ou Izan Martin, mas também Felipe Pires, avançado brasileiro que recentemente trocou o Moreirense pelo Dnipro.

Nélson Monte (também jogador do Dnipro) viajou depois para a cidade romena de Iasi, perto da fronteira com a Moldávia, de onde terá sido de avião pelas 16h00 desta tarde, rumo a Viena.

Da capital austríaca, finalmente, viajará de avião para Lisboa, com aterragem no Aeroporto Humberto Delgado prevista para as 22h20 desta noite.

A fuga do futebolista português foi articulada entre várias entidades, com a colaboração do Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional (SJPF), que agradece o papel da FPF no trabalho, nomeadamente pelas boas relações entre este organismo e a federação romena.

O SJPJ tem estado também em contactos permanentes com a FIFPro com o objetivo de pôr a salvo os vários jogadores em risco perante os bombardeamentos em solo ucraniano.