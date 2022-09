Guedes: "Em Portugal, as pessoas não respeitam tanto os jogadores como aqui"

Declarações de Gonçalo Guedes, avançado do Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, que concedeu na quarta-feira uma entrevista à Sky Sports.

Bruno Lage: "Quando era mais novo, o msiter já tinha vencido muitos campeonatos de formação com o Benfica. Ele também treinou o meu irmão, que é guarda-redes e dois anos mais velho do que eu. Portanto sim, tinha noção de quem era. Penso que a sua carreira fala por si, ele tem estado muito bem e atingiu a Premier League. Estou muito feliz por estar cá e ter a oportunidade de aprender com ele".

Razão da mudança para a Premier League: "Disseram-me que a Premier League é uma Liga completamente diferente das outras. Penso que toda a gente que percebe e vê futebol concorda que é a Liga mais forte do mundo. Essa foi a minha principal motivação: ir para a Premier League, jogar em grande estádios com bancadas sempre cheias, seja fora ou em casa. É uma atmosfera completamente diferente. Em Espanha e Portugal, eles só pensam em futebol e não respeitam tanto os jogadores como aqui. Aqui podemos andar na rua e, claro, as pessoas conhecem-nos, mas se estivermos com a família ou amigos, elas respeitam-nos. Também apoiam-nos sempre, mesmo quando estamos a perder".

O Wolverhampton ainda só somou uma vitória na Premier League: "Eu penso que a equipa merece muito mais do que o que recebeu. Temos jogado muito bem em alguns jogos, com várias oportunidades de golo, mas não as aproveitámos. Isso vem com trabalho, educação e ao acreditar nas instruções do mister. Estou certo que as coisas vão melhorar e as vitórias vão chegar. Quando as coisas estiverem melhores coletivamente, os aspetos individuais vão começar a sobressair, que é o que queremos".

Falhou a última convocatória de Fernando Santos: "Ser chamado à Seleção Nacional é sempre um grande orgulho. Tenho de aceitar a decisão do treinador e trabalhar no duro para recuperar o meu lugar no Mundial".