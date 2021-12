Guedes bisa e assiste na reviravolta do Valência frente ao Levante

Português deu início à reviravolta, assistiu no 3-4 e fechou as contas. Dérbi valenciano aproximou clube che dos lugares europeus

No dérbi valenciano, foi o clube mais titulado a sair feliz. O Valência foi ao terreno do grande rival Levante e venceu por 3-4, com Gonçalo Guedes em plano de destaque, com dois golos e uma assistência.

O Levante entrou melhor e chegou a uma vantagem de dois golos. Ainda na primeira parte, Guedes deu esperança, ficando para o segundo tempo os dois golos de Soler, contando o segundo com assistência do internacional português, e mais um do antigo jogador do Benfica.

Até ao final, o Levante fez ainda o 3-4, mas os três pontos ficaram para os che, que estão, agora, a um ponto de Real Sociedad e Atlético de Madrid. O Levante continua último.