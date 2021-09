Guedes: "Acredito sinceramente que as coisas estão a correr-me bem..."

Português voltou a marcar - um tento de grande importância, no caso - em novo triunfo da invicta equipa che no principal campeonato espanhol

Autor da reviravolta do Valência sobre o Osasuna, que redundou no terceiro triunfo (3-1) em quatro jornadas da La Liga, conquistado este domingo, o ala Gonçalo Guedes assumiu estar bem motivado por, também, influência fulcral do próprio treinador.

"Estou feliz pelo golo, mas mais pela vitória. Fizemos um grande jogo. Estou a trabalhar como faço todos os anos, mas acredito sinceramente que as coisas estão a correr-me bem e acredito muito no treinador [José Bordalás]. Essa é a chave", afirmou Guedes.

Recuperado, visivelmente, o papel de protagonista na equipa 'che', que continua sem perder na presente época espanhola, ajudada já com dois golos e uma assistência, Guedes assegurou que os valencianos estão cientes das tarefas a cumprir em campo.

"Temos de continuar nesta linha e manter-nos concentrados. Fizemos um grande jogo, mesmo não o começando bem. Estamos confiantes e sabemos para o que estamos a trabalhar. O treinador e nós sabemos o que estamos a fazer", vincou o avançado.

Neste domingo, Guedes marcou à passagem do minuto 51', apontou o 2-1 no marcador e consumou a cambalhota do mesmo, já que a equipa do Osasuna se tinha adiantado no jogo da quarta jornada da La Liga, no qual Thierry Correia foi titular.

O Valência ocupa, atualmente, o primeiro lugar da classificação da La Liga, com dez pontos, em igualdade com o campeão em título Atlético de Madrid.