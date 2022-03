Guardiola traz más notícias: "Rúben Dias vai estar muito tempo de fora"

Pep Guardiola avisou esta segunda-feira que Rúben Dias "vai estar muito tempo de fora", numa altura em que a ausência do central para o play-off de apuramento para o Mundial do Catar, diante da Turquia, é um dado quase certo

Em conferência de antevisão à visita dos cityzens ao Crystal Palace, no fecho da 29ª jornada da Premier League, Guardiola revelou que ainda faltam "semanas" até ao retorno de Rúben Dias, daí a necessidade de Laporte estar ao melhor nível.

"Ele teve mais minutos esta época. Ter um canhoto no lado esquerdo é muito importante, mas espero que ele esteja aberto à ideia de que pode fazer melhor", disse o técnico, antes de elogiar as caraterísticas do central francês.

"Há ações que ele pode fazer melhor, falámos muito sobre isso. Está na idade perfeita para melhorar, porque tem tudo. Ele é como o Riyad [Mahrez], tem a personalidade para os grandes palcos. É rápido, forte no ar e pode ajudar-nos na construção de jogo", considerou.

"Ele merece os minutos que tem. O Nathan [Aké] também está de volta, mas o Rúben [Dias] vai estar muito tempo de fora. Ainda falta semanas para regressar. Precisamos do Ayme fresco e na melhor condição possível", concluiu Guardiola.