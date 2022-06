Guardiola tem pacto com Bernardo Silva e dá luz verde à saída do português

Pep Guardiola tem um pacto com o jogador e viabiliza o adeus ao City, caso seja essa a vontade do luso. Xavi Hernández elegeu o internacional português para reforçar os blaugrana e os primeiros contactos entre os clubes já foram estabelecidos, mas a concretização do negócio não será fácil.

Elemento determinante no esquema de Pep Guardiola no Manchester City, Bernardo Silva tem carta branca para sair desde que o clube inglês receba uma boa proposta e a intenção do criativo português passe por assumir um novo projeto.

O Barcelona apresenta-se como principal interessado e o "Mundo Deportivo" dá conta da existência de um pacto secreto entre o treinador do City e Bernardo Silva, em que Pep Guardiola aceita libertar o jogador luso, caso este queira rumar a outras paragens. Segundo o jornal catalão, já foram estabelecidos os primeiros contactos entre Barcelona e Manchester City, mas não foram iniciadas negociações.

De acordo com o jornal "Mirror", o emblema de Manchester pede 80 milhões de libras (93 milhões de euros) pelo ex-Benfica.

O valor pago pelo clube blaugrana no mercado de inverno, quando assegurou a contratação de Ferran Torres aos ingleses por 55 milhões de euros, pode servir de referência para um possível negócio, sendo que a débil conjuntura financeira do Barcelona pode ter um papel contraproducente na pretensão dos espanhóis. Com contrato até 2025, Bernardo Silva está há cinco épocas nos citizens e, em 2021/22, contribuiu com 13 golos e sete assistências em meia centena de desafios.

O desempenho consistente, ano após ano (incluindo seleção portuguesa) agradam a Xavi Hernández, que elegeu Bernardo para reforçar o sector ofensivo do Barcelona. A iminente saída de Frenkie de Jong para o Manchester United obrigou o treinador dos blaugrana a pedir a contratação de Bernardo, no sentido de adquirir um reforço de peso que possibilite um acréscimo de qualidade na equipa espanhola.

Sucessor de Ronald Koeman, Xavi considera que uma das lacunas do plantel é a ausência de um médio interior com estilo semelhante ao de Pedri, encaixando Bernardo na filosofia e dinâmicas equacionadas por um treinador que, no passado, como jogador, dividiu o miolo do terreno com Iniesta.