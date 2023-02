Guardiola sobre Bernardo Silva a lateral-esquerdo: "Não sou estúpido!"

Bernardo Silva cresce com Guardiola, que o considera um dos melhores jogadores da Premier League

Declarações de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, antes da partida contra o RB Leipzig dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Posicionamento de Bernardo Silva: "As pessoas dizem que concedemos um golo pelo lado esquerdo porque o Bernardo joga lá, mas as pessoas não percebem. E compreendo que à primeira vista tenha de ser o lateral esquerdo a defender nessa posição. Mas o Bernardo ajudou-nos a fazer o que fizemos contra Nottingham Forest. Sem o Bernardo, não seria possível conceder [apenas] um contra-ataque e uma ou duas ações, e ter a quantidade de controlo que tivemos para evitar as transições."

Críticas: "Não sou estúpido para dizer que o Bernardo é um lateral-esquerdo. Mas consegue fazer a posição porque é tão inteligente, é tão esperto, no um contra um é realmente bom a defender e com a bola ele pode ajudar-nos a jogar da forma especial que queremos jogar."

Opções para a esquerda: "É por isso que com essa posição que aconteceu [o mesmo] com Oleksandr Zinchenko; fizemos 100 pontos com Fabian Delph. Na Europa e na Premier League, jogámos muito bem. Temos este tipo de jogadores que tornam o nosso jogo previsível... mas, vejam, ele marcou 31 golos. Nós somos a equipa que mais golos marcou na Premier League."