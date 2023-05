Notícia em Inglaterra: Guardiola quer trocar Cancelo por figura do Bayern

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Técnico interessado em trazer Joshua Kimmich para o Etihad, mesmo que isso signifique ficar sem João Cancelo

João Cancelo no Bayern de Munique e Joshua Kimmich no Manchester City, o novo campeão inglês. O cenário parecia utópico até há alguns meses, mas será isso que Pep Guardiola pretenderá.

De acordo com o jornal Mirror, o técnico catalão estaria muito interessado em voltar a trabalhar com o médio alemão, mesmo que para isso tivesse de abdicar de Cancelo, que pode passar a ser jogador do Bayern a título definitivo dentro de algumas semanas.

Com 28 anos, Joshua Kimmich está no Bayern de Munique desde 2015. Na altura, os bávaros, comandados por Pep Guardiola, contrataram o então jovem ao Leipzig, por menos de 10 milhões de euros.