Guardiola "passa a bola": "Situação do Cancelo? Ele é jogador do Bayern..."

Treinador do Manchester City não quis aprofundar o momento que Cancelo vive no Bayern, dizendo apenas que o português é, por enquanto, jogador dos bávaros.

João Cancelo não tem sido titular nos últimos jogos do Bayern Munique e o tema tem sido motivo de conversa em Inglaterra e na Alemanha, especialmente. Esta sexta-feira, Pep Guardiola foi convidado a comentar a situação do lateral que está emprestado pelo Manchester City aos bávaros, mas não se alongou.

"O João é jogador do Bayern Munique. Não tenho nada a dizer. Ele é do Bayern Munique. No final da temporada, iremos rever os casos de todos os jogadores", atirou o treinador dos citizens.

Também hoje, refira-se, Julian Nagelsmann já disse publicamente que Cancelo vai ser titular no próximo jogo.

Ainda na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Crystal Palace (sábado, 17h30), Guardiola foi questionado a respeito de Kyle Walker, jogador que foi visto num bar, no domingo, embriagado, tendo mostrado os genitais e, alegadamente, assediado uma mulher.

"É um assunto privado. Vamos resolvê-lo internamente, juntamente com ele. Este não é o local para discutir assuntos privados. É uma realidade completamente diferente de há de alguns anos. Eles sabem. Quando abres a porta, em casa, sabem que serão filmados", salientou o espanhol.