Guardiola: "O clube que levar Bernardo Silva, leva um dos melhores do mundo"

Treinador do Manchester City rendido ao futebol de Bernardo Silva.

A atuação de Bernardo Silva diante do Chelsea, no sábado, levou Pep Guardiola, treinador do Manchester City, a dedicar fortes elogios ao médio internacional português. Para o técnico espanhol, seu jogador é "um dos melhores do mundo".

"Ele é tão intuitivo, sabe sempre como tem de jogar e antecipar o que vai acontecer em campo, com e sem bola. Tudo o que eu quero é que o Bernardo seja feliz, seja aqui ou noutro lado, porque é um miúdo que merece o melhor. O jogo dele contra o Chelsea não é, para mim, uma surpresa. Quantas vezes já o vimos a jogar assim? Foi uma contratação incrível para nós", afirmou.

Bernardo Silva chegou ao Manchester City em 2019. Tem contrato até 2025, porém a cada janela de transferências são fortes os rumores acerca de uma possível saída da equipa inglesa. Embora queira que o médio continue, Pep Guardiola não pode garantir que o jogador de 27 anos continue no clube.

"Se no final da temporada, ele decidir sair, só posso dizer que o clube que o leva vai ficar com um dos melhores jogadores do mundo ", disse o treinador do City. "Nunca esquecerei a segunda Premier League que ganhámos, com 98 pontos. Ele foi o melhor jogador nessa época em Inglaterra. Não foi nomeado para os prémios, mas foi o melhor", acrescentou.

"Depois dessa época, baixou um pouco nível mas não estava a jogar na posição de que gosta. Agora, está de volta ao meio-campo e é fundamental", concluiu Guardiola.