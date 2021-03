Guardiola mantém a toada sobre Rúben Dias: "Incrível central..."

Técnico espanhol do Manchester City foi questionado por Rio Ferdinand a propósito do rendimento e contributo do internacional português na equipa líder da Premier League

O traçar de elogios a Rúben Dias tornou-se uma rotina de Pep Guardiola. Não raras vezes nesta época, o treinador do Manchester City demonstrou evidente admiração pelas exibições do defesa internacional português e, esta quinta-feira, voltou a fazê-lo.

Em declarações proferidas à britânica BT Sport, o técnico espanhol do atual líder da Premier League, invicto há 21 desafios consecutivos, especificou um dos atributos - no caso, a liderança - do ex-jogador do Benfica que faz evoluir os colegas de equipa.

"A maior qualidade é que é um defesa-central que gosta de liderar os outros. Ele toma boas decisões sozinho, mas também ajuda os outros a tomarem boas decisões e é assim que te tornas num defesa central incrível", começou por referir Guardiola, em conversa com o antigo jogador Rio Ferdinand.

"Ele não joga apenas a pensar em si ou na sua zona, mas também em quem está à direita e à esquerda. O mesmo acontece em relação aos médios. Isso é um talento, uma habilidade. Ele torna melhores os seus companheiros de equipa, algo que é muito difícil de encontrar no mundo do futebol", acrescentou o técnico espanhol.

Aos 23 anos de idade, Rúben Dias é já um titular indiscutível do setor defensivo da equipa do do Manchester City, conforme já assumira Pep Guardiola, em declarações proferidas publicamente à Imprensa britânica.

Nesta época, desde que chegou a Inglaterra, o defesa internacional português vestiu a camisola dos cityzens em 33 encontros oficiais, 24 dos quais na Premier League, todos sob a condição de titular, assim como nos cinco feitos na Liga dos Campeões.

Rúben Dias estreou-se a marcar pela equipa do Manchester City no passado dia 27 de fevereiro, ante o West Ham, com um remate certeiro de cabeça, em jogo da 26.ª jornada da I Liga inglesa.