Guardiola "justifica" ação de Rúben Dias em golo do Leicester: "Não foi tão agressivo..."

Pep Guardiola, treinador do Manchester City

Confira as declarações do treinador do Manchester City após o triunfo por 6-3 sobre o Leicester.

Pep Guardiola, após o jogo de loucos entre Manchester City e Leicester, que os "citizens" venceram este domingo por 6-3, fez uma análise à partida, considerando ter sido um "ótimo espetáculo para os adeptos".

"Foi um jogo típico de Boxing Day, mais três pontos para nós num ótimo espetáculo para os adeptos. A qualidade dos jogadores acaba por originar tantas ocasiões de golo, não há treinador ou tática que o possam contrariar", começou por dizer o treinador.

"Foi estranho, mesmo com o 4-0 na primeira parte o Leicester chegava sempre à frente com perigo. Eles são muito bons nos contra-ataques", continuou, antes de de "justificar" a ação de Rúben Dias no lance que valeu o primeiro golo aos visitantes.

"O Leicester mudou para a segunda parte e deixaram de pressionar tão alto. Ficou perigoso para nós. No lance do primeiro golo, o Rúben Dias não foi tão agressivo porque estava a um cartão amarelo de ser suspenso, então teve mais precaução"

Vendo cartão amarelo, Rúben Dias falharia o jogo com o Arsenal, agendado para 1 de janeiro de 2022.