Guardiola elogia trabalho de Marco Silva no Fulham: "É um treinador excecional"

O Manchester City recebe o Fulham, orientado pelo técnico português, no sábado (15h00), em jogo da 15.ª jornada da Premier League.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, realizou esta sexta-feira a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Fulham, no sábado, lançando um grande elogio ao trabalho realizado por Marco Silva no atual sétimo classificado da Premier League.

"Não estou surpreendido [que o Fulham seja sétimo]. Temos que ter em atenção o que eles fizeram no Championship [segunda divisão inglesa, na época passada] e no mercado de transferências. Têm um treinador [Marco Silva] excecional, são uma boa equipa e começaram bem a época, empatando contra o Liverpool", salientou.

O Manchester City recebe o Fulham no sábado, às 15h00, em jogo relativo à 15.ª jornada da Premier League.