Guardiola desmente rumor sobre Cancelo: "Informaram Xavi muito mal"

Desejado pelo Barcelona no passado mercado de inverno, o internacional português acabou cedido com opção de compra ao Bayern, com a imprensa catalã a avançar que a razão prendeu-se com uma suposta recusa de Guardiola em deixá-lo sair para Camp Nou, algo que o próprio tratou agora de desmentir.

Colocado na porta de saída do Manchester City em janeiro, João Cancelo acabou emprestado com opção de compra de 70 milhões de euros ao Bayern até ao final da temporada, apesar de também ter sido desejado pelo Barcelona.

Após o fecho desse defeso, a imprensa catalã chegou a avançar que a razão de o internacional português não ter rumado a Camp Nou prendia-se com uma suposta recusa de Pep Guardiola em sancionar essa mudança, algo que o próprio tratou de desmentir esta segunda-feira.

"Informaram muito mal Xavi nesse caso. Decidimos que tinha de sair e era igual para onde iria. Ninguém o impediu de sair do Manchester City. Não sei como está a questão agora, mas a nós não chegou nenhuma oferta do Barcelona por Cancelo", corrigiu o treinador, à margem de um evento de golfe na Catalunha, onde está a passar férias.

O Bayern decidiu não acionar a opção de compra incluída no empréstimo de Cancelo, que tem contrato com o City até 2027 mas não deverá ficar, tendo sido associado pela imprensa inglesa ao Arsenal.