Guardiola considera Rúben Dias "intocável" e compara-o a Van Dijk

Rúben Dias, defesa do City

Treinador do Manchester City assume que o internacional português é um dos indiscutíveis da equipa e pode ser comparado com o defesa holandês do Liverpool

Há pouco mais de cinco meses no Manchester City, Rúben Dias já convenceu Pep Guardiola. O técnico espanhol da equipa inglesa entende que o defesa português contribui para a superioridade coletiva da equipa e que isso lhe garante um lugar no setor mais recuado.

"Ele não é apenas um jogador que joga bem, ele é um jogador que faz os outros jogadores jogarem bem também. São 90 minutos a falar, 90 minutos a comunicar, 90 minutos a dizer o que eles têm de fazer em cada ação. Quando isso acontece, é difícil para mim. É intocável", referiu o técnico.

Os vários elogios dirigidos por Guardiola a Rúben Dias, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo entre o Manchester City e o Burnley, relativo à próxima jornada da Premier League, não se ficaram por aí.

Questionado sobre se o ex-jogador do Benfica pode ser comparado com Virgil van Dijk, defesa internacional holandês do Liverpool ainda a recuperar de uma grave lesão, o técnico espanhol foi perentório: "Sim, absolutamente."

Na presente temporada, Rúben Dias alinhou como titular em 18 jogos na Premier League, num total de 20 disputados pela equipa do Manchester City na competição (falhou dois), cumprindo 1600 minutos.