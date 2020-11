Há quem se queixe dos penáltis de Bruno Fernandes: "Não devia ser permitido"

O Manchester United venceu o West Bromwich Albion por 1-0 com um golo de penálti de Bruno Fernandes. Sam Johnston não concorda com a forma como o português bate as grandes penalidades.

Sam Johstone, guarda-redes do West Bromwich Albion, criticou a forma como Bruno Fernandes marca as grandes penalidades depois de... sofrer um golo do português desta forma. O Manchester United venceu por 1-0 e o guardião disse nas redes sociais que não devia ser permitido o 'salto' dado pelo médio.

"Não devia ser permitido aos jogadores saltarem antes de marcarem o penálti", escreveu Johnstone no twitter.