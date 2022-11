Rony Lopes marcou o 1-0 no Troyes-Auxerre, com a canhota e após uma jogada individual pela esquerda de Mama Baldé, ex-Sporting. Uma jogada completamente "Made in Portugal". Veja o golo

Le but de Rony Lopes avec l'Estac Troyes contre l'AJ Auxerre !

Sur un énorme travail de Mama Baldé qui réussit son double contact il met une passe en retrait à Rony Lopes qui n'a plus qu'à finir au fond des filets !

Il marque donc son 3ème buts de la saison ! pic.twitter.com/2fXiQiLqN9 - Anciens Lillois (@AnciensDogues) November 4, 2022