Graham Potter, treinador do Chelsea, não poupou nos elogios a Rafael Leão

Chelsea e Milan defrontam-se na quarta-feira, para a Champions.

Na conferência de imprensa que antecede o jogo de quarta-feira, entre Chelsea e AC Milan, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões, Graham Potter, novo treinador dos londrinos, teceu rasgados elogios ao português Rafael Leão.

Questionado sobre o que pensava do avançado português, Potter mostrou estar surpreendido de forma positiva pela diferença que Leão faz no ataque com golos e assistências. "É um jogador de topo", referiu.

"Depois o que ele será no futuro eu não sei, mas ele está a jogar muito bem no Milan. Ele tem as habilidades e o talento para jogar bem na Premier League também", concluiu.

O Chelsea defronta o Milan de Rafael Leão esta quarta-feira, às 20h00.