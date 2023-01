Graham Potter elogia Félix, mas avisa: "Uma só pessoa não vai fazer toda a diferença"

Alertando para a necessidade de melhorar toda a equipa - o Chelsea atravessa uma mau momento -, o treinador Graham Potter mostrou-se satisfeito com a contratação do português João Félix.

Graham Potter, treinador do Chelsea, fez esta quarta-feira a antevisão ao embate com o Fulham (20h00, quinta-feira), para a Premier League, e já teve a oportunidade de falar sobre João Félix, reforço anunciado esta manhã. O técnico confirmou que o avançado já treinou com a equipa e fez elogios.

"O João Félix é um jogador de qualidade, pode fazer a diferença no último terço do terreno. É jovem, mas tem muita experiência, e isso deu-nos alento. Já o conhecíamos há algum tempo, mas estas coisas não acontecem rápido, talvez as lesões [de Sterling e Pulisic] nos tenham alertado mais para isto [necessidade de reforçar a equipa]. Foi bom tê-lo no treino hoje", apontou.

"Ele tem estado em treino e tem minutos, por isso do ponto de vista físico pode jogar já. Mudar de país é sempre um salto no desconhecido, quando tempo demora a adaptação varia de jogador para jogador. Vejo um jogador confiante e que pode deixar a sua marca. Pode pegar na bola, segurá-la em pouco espaço, fazer assistências. Estou entusiasmado por poder trabalhar com ele. Mas temos de melhorar toda a equipa, não é apenas uma pessoa que vai fazer toda a diferença", elogiou o treinador inglês.