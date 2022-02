Bruno Fernandes e o ambiente hostil em Leeds: "Gosto quando está tudo contra ti"

Bruno Fernandes está avisado para o ambiente fervoroso em casa do Leeds, mas diz que até prefere quando assim é.

No domingo há jogo entre dois rivais em Inglaterra. O Manchester United vai a casa do Leeds e Bruno Fernandes já está avisado para o ambiente hostil que se costuma viver em Elland Road. Será a primeira vez que o médio português joga neste terreno com adeptos nas bancadas e não está apreensivo, muito pelo contrário.

"Sim, já na última temporada, mesmo sem adeptos [restrições devido à pandemia], falaram-me disso. Os meus companheiros de equipa disseram que a casa do Leeds é um local complicado para se jogar, principalmente sendo jogador do Manchester United. Mas eu gosto deste tipo de ambiente. Gosto quando está tudo contra ti, porque faz com que dês um pouco mais e sejas um pouco melhor. Além disso, os nossos adeptos estarão lá para nos apoiar e nós queremos deixa-los orgulhosos", afirmou, citado pelo site oficial do Manchester United.

A partida, referente à Premier League, está agendada para as 14h00 de domingo.