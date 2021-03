"Gostava de treinar em Inglaterra"

Pedro Martins salienta sonho de ser técnico na Premier League e destaca aprendizagem com Carlos Queiroz

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, falou ao "Telegraph" pelo aproximar do jogo com o Arsenal para os oitavos de final da Liga Europa e destacou a vontade de um dia rumar a Inglaterra. "É o espírito do futebol. É algo que quero experimentar no futuro. O futebol puro é em Inglaterra. Gostava de treinar lá", atalha.

Carlos Queiroz, pelo trabalho no Manchester United, é sempre uma figura mediaticamente relevante e Pedro Martins foi questionado sobre este e quanto à geração de treinadores portugueses mais recente. "

"Ele mudou a metodologia do treino em Portugal. O modo de treinar depois do Carlos Queiroz foi diferente. Desenvolvemos muito. Eu amo futebol, estou sempre a estudar e posso perceber que o antes e o depois de Queiroz foi um grande passo. Passou para o treino a forma como via o jogo. Os exercícios eram focados no jogo. Antes disso, em Portugal, preparavas-te fisicamente e só depois de um ou dois dias é que passavas para o futebol. Com Queiroz integrámos todo o processo do jogo no treino: físico, tático e técnico. Tudo foi colocado nas mesmas sessões e todos acreditavam no que ele estava a fazer", assegura, com admiração.

"Ferguson percebeu tudo isto e Queiroz foi muito importante para mudar os treinos e metodologias. Alguns treinadores agora preferem diferentes métodos, mas nós temos a integração de tudo no nosso processo. Ele ajudou a desenvolver a nossa filosofia", terminou.