"Gostaria de jogar com Neymar, seria uma boa dupla", diz João Félix

Ver Neymar e João Félix na mesma equipa? Não sabemos se algum dia irá acontecer, mas sabe-se que o português ficaria agradado com a possibilidade.

Questionado sobre se gostaria de jogar ao lado de Neymar, João Félix foi perentório: "Sim, sem dúvida". O avançado do Atlético de Madrid acredita que faria uma "boa dupla" com o brasileiro.

"Sem dúvida. Gostaria de jogar um dia com Neymar. Nunca se sabe. Claro que dentro de campo as coisas poderiam não correr bem, nunca se sabe, mas acho que seria uma boa dupla", afirmou em entrevista à TNT Brasil.

O internacional português esclareceu ainda que é possível jogar com Griezmann ao mesmo tempo no onze titular dos colchoneros. "Podemos jogar juntos. É fácil jogar com bons jogadores. O treinador também disse que podemos perfeitamente fazê-lo", assegurou.