Gonçalo Tabuaço treinado por antigo jogador do Real Madrid

Guarda-redes português assinou pelo Lugo, equipa que vai lutar pela subida à II Liga espanhola.

Gonçalo Tabuaço foi apresentado esta segunda-feira como jogador do Lugo, equipa que está a construir um plantel para lutar pela subida à II Liga espanhola. Internacional sub-21 português, o guarda-redes português assinou por dois anos e mais dois de opção, ficando ainda com uma cláusula de rescisão de três milhões de euros.

Na equipa galega será treinado por Pedro Munitis, antigo internacional espanhol e que jogou no Real Madrid nas temporadas de 2000 a 2002.

O guardião de 22 anos chega à equipa galega a custo zero, depois de ter representado o Estrela da Amadora e a B SAD. Na última temporada realizou 37 jogos pelos azuis que jogaram no Jamor.

Gonçalo Tabuaço viajou para Lugo na companhia do empresário José Carlos, tendo sido recebido no clube pelo diretor-desportivo do Lugo, David Peláez, dirigente que trabalhou 13 anos no Granada, tendo mesmo sido responsável pelas contratações dos guarda-redes portugueses Luís Maximiano e Rui Silva.