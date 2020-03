Gonçalo Paciência: "Os portugueses sempre se superaram nas alturas difíceis"

Jogador do Eintracht Frankfurt continua a treinar, embora com reservas e alterações-

Gonçalo Paciência, Internacional A português e jogador do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, fala na igualdade entre todos os humanos e apela ao civismo

Numa entrevista publicada pelo site da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Gonçalo Paciência, jogador do Eintracht Franfurt, revela como tem seguido a evolução da pandemia em Portugal, vivendo a situação fora do país.

"Não é fácil. A minha família está em Portugal. Visto que estou em casa, tenho seguido as notícias a toda a hora e é um pouco desconfortável para quem está fora do país, pois queria estar perto dos meus, da minha família. Mas nos momentos de dificuldade, o povo português demonstra sempre toda a sua solidariedade, união e estou certo de que esta vai ser mais uma prova disso", refere o avançado de 25 anos que acredita na resolução do problema, apela "ao civismo e ao cumprimento das recomendações dadas pela DGS (Direção Geral de Saúde)" e admite que, na Alemanha, a situação ainda é diferente, atendendo a que o Eintracht mantém os treinos, embora com reservas e alterações.

"No clube, nós continuamos a treinar em equipa, é um treino normal. Mas temos ido ao estádio, sempre controlados, em grupos pequenos, para que o risco de contágio seja menor. No ginásio, temos treinado um de cada vez. No que toca a refeições, o clube tem-nos disponibilizado todas as refeições, onde podemos escolher o que queremos e escolhemos se preferimos comer nas instalações ou se nos fazem chegar até casa a alimentação. Ainda não nos fizeram exames, mas temos sido acompanhados de perto, pois acaba por ser uma situação desconfortável para todos. Felizmente ainda não temos nenhum caso no clube e estamos a fazer para que assim continue", revelou o internacional português que aproveitou para deixar uma mensagem a todos os portugueses.



"O mais importante é ficar em casa e pensar sempre positivo. Os portugueses sempre se superaram nas alturas difíceis! Quero fazer um apelo ao civismo e ao cumprimento de todas as recomendações que a DGS (Direção Geral de Saúde) nos tem dado. Lavar as mãos, evitar contactos. Contactar os serviços de emergência quando houver algum sintoma. É um momento difícil, mas fiquem bem, fiquem em casa, cuidem de vocês próprios e vamos passar isto rápido", declarou, sublinhando que esta situação "é algo novo" no futebol.

"Costuma-se dizer que no futebol vivemos dentro de uma bolha e que há problemas que não nos afetam, quer em termos de saúde, quer em termos financeiros. Mas esta situação está a demonstrar precisamente o contrário. Que não somos diferentes, que somos todos iguais, todos humanos. É uma fase em que podemos refletir e dar mais valor a pequenas coisas da vida, assim como à família e a tudo o que nos rodeia. Sendo esta uma altura difícil, é importante reter algumas coisas do que estamos a viver, para quando voltar tudo ao normal. E digo isto porque certamente vamos conseguir ultrapassar este problema", completou o jogador formado nas escolas do FC Porto que conta com passagens pela equipa principal dos dragões, pela Académica, pelo Rio Ave e pelo Olympiakos FC, da Grécia.