Gonçalo Paciência falha penálti na derrota do Eintracht Frankfurt

Avançado português acabou por sair lesionado.

O Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt, respetivamente com um empate a dois golos e uma derrota 2-0, afundaram-se este domingo na tabela da Liga alemã, comandada pelo Bayern Munique, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.

Na visita ao Colónia (8.º), a contar para a nona ronda, o Leverkusen adiantou-se no marcador por Schick e Bellarabi (15 e 17 minutos), mas um bis de Modeste, aos 63 e 82, estabeleceu igualdade, colocando os visitantes no quarto posto da tabela, a cinco pontos do topo.

Com o avançado internacional português Gonçalo Paciência de início, o Frankfurt (15.º) viu-se em desvantagem logo aos 3 minutos, devido ao golo de Blum.

Aos 23 minutos, o filho do lendário goleador do FC Porto Domingos dispôs de uma grande penalidade para empatar a partida, mas permitiu a defesa ao guarda-redes contrário, sendo substituído minutos depois por lesão.

Já aos 90+2, o Bochum selou o triunfo, com o 2-0, convertido por Polter.

O Estugarda (13.º) e o Union Berlin (5.º) empataram a um golo na casa do primeiro.

No sábado, o líder Bayern Munique tinha goleado o Hoffenheim, por 4-0, mantendo a liderança da tabela, com 22 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, e que bateu o Arminia Bielefeld, por 3-1.