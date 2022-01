Gonçalo Paciência é prioridade de clube espanhol, diz jornal As

Internacional português está em negociações para ser reforço do Granada ainda neste mercado de inverno, garante a imprensa espanhola

O jornal espanhol As assegura este sábado que o Granada, 14º classificado da LaLiga, está decidido em contratar um avançado neste mercado de inverno, com Gonçalo Paciência a ser um nome consensual entre os responsáveis do clube.

Segundo a publicação, já existem conversas entre o internacional português, que pertence aos quadros do Eintracht Frankfurt, e o emblema espanhol, mas que ainda existem muitos detalhes por acertar e que o negócio ainda está longe de ser concretizado.

Paciência, de 27 anos, tem tido dificuldades em somar tempo de jogo esta temporada ao serviço do Frankfurt. Com apenas 297 minutos acumulados ao longo de 15 jogos pelos alemães, o avançado soma quatro golos até ao momento.