Gonçalo Paciência e o murro na parede: "Pensei que era falsa..."

Declarações do avançado português do Celta de Vigo aos jornalistas, esta quarta-feira.

Recuperado de lesão: "Estou bem. Já estou a treinar com a equipa, sinto-me bem e já não tenho problemas. Estou pronto para ser mais uma opção e ajudar a equipa. Recuperei bem. É normal que a lesão me levasse à frustração. Cheguei ao Celta, fiz um golo e estava com muita vontade de triunfar. É normal que fique frustrado quando sofro uma lesão e por isso se passou o que se passou. Quero jogar, adoro o futebol, estar com a equipa e ser protagonista. Quando não tenho o futebol, é tirar-me algo que me dá vida. Por isso fiquei um pouco frustrado. Pela mão poderia jogar no dia seguinte, pela perna tive de esperar mais um pouco."

Murro na parede: "Lesionei-me na perna e já sabia o que era. Fiquei um pouco chateado e a caminho do balneário dei um murro numa parede. Pensava que era uma parede falsa, mas afinal não era e ela 'ganhou-me'. Talvez não haja muitos jogadores a quem tenha acontecido isto, mas depois recebi muitas mensagens de pessoas que passou pelo mesmo."