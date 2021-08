Gonçalo Guedes: preço definido pelo Valência e uma porta aberta

Gonçalo Guedes com a camisola do Valência

Clube espanhol só abre mão do português por 30 milhões.

Gonçalo Guedes tem sido tema no atual mercado de transferências e os interessados têm já uma certeza para estes últimos dias da janela de verão: 30 milhões ou nada.

Segundo escreve o diário espanhol "As", Peter Lim, proprietário do clube, já informou que não aceita vender o internacional português por um valor inferior ao mencionado, acreditando ainda numa valorização do jogador. Sevilha e Villarreal já deram um passo, mas segundo a publicação as ofertas não ultrapassavam os 25 milhões.

O "As" menciona ainda o Wolverhampton como possibilidade para o avançado, sobretudo caso se concretize a transferência de Adama Traoré para o Tottenham.

Guedes, 24 anos, está no Valência desde a época 2017/18, após passagens por PSG e Benfica.