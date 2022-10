Gonçalo Guedes e a saída do Valência: "Estou contente com a decisão"

Avançado português assume ter sido uma boa aposta trocar a liga espanhola pela inglesa para representar o Wolverhampton. Falou ainda de Thierry e de Diego Costa

Em entrevista à DAZN, Gonçalo Guedes reconheceu sentir saudades dos cinco anos passados em Valência, mas manifestou que trocar o emblema espanhol pelo Wolverhampton foi a melhor decisão.

"Claro que tenho saudades de Valência. Foi um lugar onde passei cinco anos, onde me senti muito feliz e muito bem recebido desde o início. Mas é assim, foi uma decisão que tive que tomar, tomei-a e estou feliz com a decisão que tomei. Espero que tudo corra bem para o Valência. Assisto aos jogos, estão a conseguir grandes resultados, principalmente em casa, como sempre, porque é um estádio muito difícil de jogar para os adversários", frisou Guedes.

O avançado falou ainda da ajuda que deu ao compatriota Thierry quando este chegou ao Valência oriundo do Sporting: "Chegou numa fase muito complicada para o Valência: a mudança de treinador, muitas mudanças... Veio do Sporting, tinha feito poucos jogos e chegou ainda criança. Rubén Vezo e eu ajudamos muito ao Thierry. Conversamos todas as semanas, temos um grupo no WhatsApp, nós três conversamos e estamos sempre em contato. Agora estou feliz em ver o que Thierry faz. Ele está a fazer uma grande temporada, as pessoas já olham para ele com olhos diferentes e isso para mim é um grande orgulho."

Por último, Guedes comentou a boa dinâmica com Diego Costa nos Wolves, esperando que seja um desequilibrador e que com toda a sua experiência ajude a equipa a fazer uma boa temporada: "Acho que é uma pessoa muito boa para o balneário, muito sorridente e muito alegre. Ao longo da sua carreira foi um jogador que fez grandes jogos, grandes campeonatos e em equipas muito boas. Ele veio aqui com uma mentalidade muito boa para ajudar os seus companheiros, estar no seu melhor nível, trabalhando duro, comendo bem, está a fazer um grande esforço e acho que ele será um grande jogador que pode nos ajudar muito ao longo da temporada".