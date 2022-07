Gonçalo Guedes arrasa o Dortmund com um bis: veja os golos

Golaços do internacional português no triunfo por 3-1 em casa do emblema alemão. Veja aqui os golos de Gonçalo Guedes

O Valência foi ao campo do Borussia Dortmund em desafio amigável de pré-temporada e o português Gonçalo Guedes, de quem se fala que está na agenda do Benfica para um eventual regresso à Luz, foi a figura da partida.

Gonçalo Guedes apontou o primeiro do jogo, que terminou 3-1 a favor dos espanhóis. Iniciou a jogada no meio-campo e correu meio-campo para finalizar.

GONÇALO GUEDES❗ Constrói e finaliza #sporttvportugal #Valencia #GoncaloGuedes pic.twitter.com/dc2Wp831Ht - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 18, 2022

Já na segunda parte, marcou o 3-1 final com um remate forte e colocado de fora da área, um golaço para ver e rever.

O QUE É ISTO, GUEDES⁉️#sporttvportugal #Valencia #GoncaloGuedes pic.twitter.com/CSOJWBZxVT - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 18, 2022