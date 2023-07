Gonçalo Gregório no futebol romeno após brilhar em Leiria

Avançado é reforço do Dínamo de Bucareste.

Gonçalo Gregório vai ser apresentado no sábado como reforço do Dínamo de Bucareste, do campeonato romeno. O avançado português de 28 anos esteve nas duas últimas temporadas ao serviço do Leiria, clube que ajudou a regressar ao segundo escalão profissional.

Gregório apontou 26 golos em 54 encontros pelos leirienses, tendo igualmente passagens por Braga B, Paços de Ferreira, Casa Pia, Vilafranquense, Farense e Leixões, enquanto sénior.

Será a segunda experiência no estrangeiro, depois de ter vestido a camisola dos polacos do Sosnowiec, em 2020/21.