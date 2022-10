Golo de Soares ao cair do pano rende vitória ao Botafogo de Luís Castro

Soares, avançado do Botafogo

Redação com Lusa

Avançado ex-FC Porto marcou de grande penalidade frente ao São Paulo.

O Botafogo, comandado pelo português Luís Castro, deslocou-se ao campo do São Paulo (1-0) para vencer com um golo aos 90 minutos, em jogo da 31.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

No Estádio do Morumbi, o tento solitário, apontado de grande penalidade, por Tiquinho Soares, que em Portugal representou FC Porto, Vitória de Guimarães e Nacional, revelou-se decisivo, já depois de Leo receber o cartão vermelho direto no lado anfitrião.

Com a segunda vitória seguida, o "fogão" segue em nono lugar, com 43 pontos, enquanto o São Paulo ocupa o 11.º posto, com 40.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, que tem um jogo em atraso, comanda o Brasileirão, com 66 pontos, mais nove do que o perseguidor e segundo posicionado Internacional.