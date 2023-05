Golo de Matheus Nunes eleito o melhor de abril da Premier League

Grande remate do médio português distinguido. Golo valeu vitória do Wolverhampton, diante do Chelsea, por 1-0

Matheus Nunes foi distinguido com o melhor golo do mês de abril na Premier League.

O remate do internacional português, para além de espetacular, valeu a vitória sobre o Chelsea, por 1-0, no dia oito.

Recorde-se que o grande remate do antigo médio do Sporting foi o primeiro e, até ao momento, único golo do jogador com a camisola do Wolverhampton.