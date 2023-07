Goiás, treinado por Armando Evangelista, empata no Brasileirão

Igualdade a uma bola com o Grémio. Goiás mantém-se acima da zona de descida.

O Goiás, de Armando Evangelista, empatou na receção ao Grémio Porto Alegre (1-1), resultado que permite à formação do técnico português continuar fora de zona de descida, no fecho da 17.ª jornada do Brasileirão.

O ex-jogador do Santa Clara Matheus Babi, aos 77 minutos, deixou o Goiás perto do segundo triunfo seguido no Brasileirão, mas André, aos 90+4, acabou por salvar o Grémio do desaire e refazer a igualdade no marcador.

Com este resultado, a equipa de Evangelista segue no 16.º posto com 16 pontos, um acima da zona de despromoção, enquanto o Grémio é quarto classificado, com 30, a 13 do líder Botafogo, de Bruno Lage.