Goiás em Portugal para tentar levar João Pedro Sousa

João Pedro Sousa poderá vir a ser o terceiro treinador português no Brasileirão, em 2022.

João Pedro Sousa está na mira do Goiás, que este ano vai disputar a Série A do Brasileirão e pretende contratar o antigo treinador de Famalicão e Boavista.

Segundo o "Globoesporte", um vice-presidente esteve em Portugal e as primeiras conversas terão sido positivas.

A confirmar-se a ida de João Pedro Sousa para o Goiás, será o terceiro técnico luso no campeonato brasileiro, a par de Abel (Palmeiras) e Paulo Sousa (Flamengo). O técnico justificara a saída do Bessa com uma proposta do Al Raed, da Arábia Saudita.