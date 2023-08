Goiás, de Armando Evangelista, soma e segue no Brasileirão com vitória fora

Goiás, de Armando Evangelista, vence no terreno do América Mineiro

O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, somou a segunda vitória seguida no campeonato brasileiro, na visita ao América Mineiro, por 1-0, em jogo da 19.ª jornada.

Poucos dias após ter sido eliminado da Taça Sul-americana, o Goiás impôs-se em Belo Horizonte graças a um golo de Lucas Halter, aos 34 minutos, num encontro em que o médio luso Raphael Guzzo (ex-Vizela) se estreou pela equipa de Goiânia, entrando aos 60.

A formação comandada por Armando Evangelista alcançou o segundo triunfo seguido no Brasileirão e o quinto encontro sem perder na prova, em que ocupa o 15.º lugar, com 22 pontos, quatro acima da zona de despromoção.

Logo abaixo, na 16.ª posição, surge o Bahia, de Renato Paiva, que horas antes perdeu com o Atlético Mineiro, por 1-0, também em Belo Horizonte, e poderá cair para os lugares de descida, caso o Santos pontue hoje no campo do Fortaleza.

Renato Paiva somou apenas uma vitória nos últimos oito jogos do Brasileirão e a continuidade do técnico português no comando da equipa tem sido bastante contestada pelos adeptos.