Goiás, de Armando Evangelista, perde com o último do Brasileirão

A equipa do técnico português permitiu a primeira vitória do Coritiba no campeonato, à 13.ª jornada.

Ao fim de 13 jornadas, o Coritiba conseguiu a primeira vitória no Brasileirão, vencendo na madrugada desta terça-feira por 2-1 em casa do Goiás, treinado por Armando Evangelista.

O marcador foi inaugurado aos 28 minutos por Alef Manga, que aproveitou uma saída em falso do guarda-redes Tadeu para passar por ele e fintar um defesa, rematando de seguida para uma baliza deserta. Aos 43', na sequência de um canto, Benjamin Kuscevic aumentou a vantagem dos visitantes para 2-0.

Na segunda parte, Dodozinho ainda reduziu para o Goiás, mas foi insuficiente, com a equipa de Evangelista a ficar na 17.ª posição, primeira da zona de despromoção do campeonato brasileiro, com 11 pontos, menos um do que o Corinthians (16.º) e o Bahia (15.º), de Renato Paiva.

Já o Coritiba, apesar da estreia a vencer no Brasileirão, mantém-se o lanterna-vermelha, com apenas sete pontos.

Veja os golos da partida: