Godín sobre João Félix: "Se houve coisa que Simeone tentou garantir..."

Uruguaio que se retirou há dias fez o diagnóstico da situação do atacante português

Após quase uma década no Atlético de Madrid, Diego Godín deixou o clube precisamente no verão em que os colchoneros contrataram João Félix. Contudo, mesmo sem ter estado no balneário com o português, o uruguaio que anunciou a retirada do futebol há dias fez, em entrevista à Cadena Cope, o diagnóstico da situação de Félix no Atlético.

"Se o rapaz quer sair ou se o clube quer que ele saia, está claro que ele não conseguiu adaptar-se a uma família. Se houve coisa que o 'Cholo' [Simeone] tentou garantir, é que o grupo esteja acima de qualquer ego pessoal, e isso é fundamental para a maneira como o Atlético compete", atirou Godín.

"Ele é um rapaz com muitíssima qualidade, mas não ligou com o 'Cholo', e, certamente, com o grupo. Sabendo como são Koke e Antoine [Griezmann], terão tentado de tudo para o reconduzir, mas não terá sido possível", concluiu.