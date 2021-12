Jorge Jesus inicia conversações com Atlético Mineiro esta quarta-feira, avançam no Brasil

O jornal brasileiro GloboEsporte escreve que Jorge Jesus e o Atlético Mineiro vão reunir-se esta quarta-feira, por videochamada.

O Atlético Mineiro tentou encetar conversações com Jorge Jesus na terça-feira, mas o treinador português pediu para que o primeiro contacto acontecesse apenas nesta quarta-feira, avança o GloboEsporte. De acordo com a publicação, o técnico que saiu do Benfica vai conversar com os responsáveis do Galo esta noite, por videochamada.

O GloboEsporte aponta ainda o que poderão ser duas boas notícias para o desenrolar de uma possível contratação. É que o Atlético Mineiro quer manter alguns elementos da atual equipa técnica do clube, nomeadamente o preparador físico Cristiano Nunes e o treinador de guarda-redes Rogério Maia.

Pois bem, segundo aquele jornal, Mário Monteiro, que trabalha com Jorge Jesus como preparado físico, terá decidido que a aventura no Benfica seria a última da carreira ao lado do treinador. A mesma fonte adianta que Jesus também não tem um treinador de guarda-redes fixo, pelo que poderá ser mais fácil integrar o atual profissional do Atlético Mineiro na equipa técnica.