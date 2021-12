Girabola: Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e mantém-se na segunda posição

Sagrada Esperança derrotou, em Luanda, o Interclube, por 2-1, e continua na liderança do campeonato

O Petro de Luanda, orientado pelo português Alexandre Santos, venceu hoje, em Luanda, a Académica do Lobito, por 2-0, em jogo da 12.ª jornada do Girabola, e mantém-se na segunda posição, com 32 pontos.

Gleison, aos 63 minutos, e Tiago Azulão, quatro minutos depois, marcaram os golos.

Já o Recreativo do Libolo, de Paulo Torres, ganhou ao Sporting de Benguela por 2-1, no terreno deste.

Gogoró, aos sete minutos, e Jiresse aos 21, marcaram os golos dos visitantes, enquanto, Ngoma, aos 78 minutos, reduziu para os anfitriões.

O Sagrada Esperança derrotou, em Luanda, o Interclube, por 2-1, e continua na liderança do campeonato, com 32 pontos.

Catraio, aos 32 minutos, abriu o marcador para os anfitriões que, um minuto depois, viram a igualdade restabelecida, por Depú. Aos 90+6, os campeões angolanos deram à volta ao resultado, com golo de Luís Tati.

O Sporting de Cabinda venceu o Cuando Cubango FC por 1-0, no reduto deste, com golo de Kadima, aos 45 minutos, enquanto o Bravos do Maquis ganhou ao Desportivo da Lunda Sul, no terreno deste, por 1-0, após golo de Amaro, aos 14 minutos.

O jogo entre o Kabuscorp do Palanca e o Desportivo da Huila não se realizou devido à chegada tardia do Desportivo a Luanda, em consequência de uma avaria registada na aeronave que transportou a equipa visitante.

Também adiado foi o confronto entre o Recreativo da Caála e o Progresso do Sambizanga.

Para a mesma jornada, o 1.º de Agosto recebe na quarta-feira o Wiliete de Benguela, em Luanda.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com oito, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.