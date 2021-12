Girabola: Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence e alcança líder

Clube do técnico português alcançou líder Sagrada Esperança, com 35 pontos

O Petro de Luanda, treinado pelo português Alexandre Santos, venceu hoje no terreno do lanterna-vermelha Sporting de Benguela, por 3-0, e alcançou o líder Sagrada Esperança, com 35 pontos, em jogo da 13.ª jornada do Girabola.

O brasileiro Tiago Azulão, aos 35 minutos, o luso-angolano Érico Castro, aos 45+2, e o angolano Yano, aos 75, marcaram os golos do Petro.

O Sporting de Benguela mantém-se na última posição, com apenas um ponto.

O jogo entre o Bravos do Maquis e o Kabuscorp do Palanca, que também estava marcado para hoje, não se realizou, depois de o Kabuscorp não ter conseguido viajar para a província do Moxico.

Em comunicado, a equipa de Luanda justificou a ausência com o aviso tardio da indisponibilidade de a TAAG transportar a comitiva do clube.

Depú, do Sagrada Esperança lidera a lista dos melhores marcadores, com 15 golos, seguido por Tiago Azulão, do Petro de Luanda, com nove, e Jiresse, do Recreativo do Libolo, com sete.