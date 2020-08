Gelson Martins e o Mónaco iniciam Ligue 1 com empate

Divisão de pontos em casa, graças ao 2-2 concedido frente ao Reims

O Mónaco, com o internacional português Gelson Martins a titular, iniciou hoje a liga francesa de futebol com um empate caseiro frente ao Reims (2-2), num encontro em que chegou a ter dois golos de desvantagem.

Gelson integrou o onze inicial (foi rendido aos 81 minutos) do técnico croata Niko Kovac, que ficou perto de uma estreia desastrosa no comando dos monegascos, quando Dia (cinco minutos) e o maliano Touré (21) colocaram o Reims com dois golos de vantagem no marcador.

Ainda antes do intervalo, aos 45+2 minutos, o defesa Disasi reduziu a diferença e, aos 55, foi a vez de Badiashile, o outro central da equipa, marcar e refazer a igualdade.

No outro encontro do dia com participação portuguesa, Heriberto Tavares (ex-Boavista) estreou-se como suplente utilizado no Brest (o avançado foi lançado aos 67 minutos) e participou no pesado desaire no campo do Nimes, por 4-0. O togolês Denkey e Philippoteaux, ambos com um golo e uma assistência, estiveram em destaque na formação da casa.

De regresso ao primeiro escalão em França, o Lorient recebeu o Estrasburgo e chegou ao intervalo em desvantagem, mas acabou por dar a volta ao marcador na segunda parte (3-1).

No último jogo do dia aconteceu mais uma reviravolta, com o Lens, outro dos promovidos, a chegar a estar em vantagem no campo do Nice, mas a equipa da casa chegou ao triunfo com um 'bis' de Gouiri (2-1).

A primeira ronda da liga francesa só termina em meados de setembro (15, 16 e 17) com os jogos Montpellier-Lyon, Paris Saint-Germain-Metz e a receção do Marselha, do técnico português André Vilas-Boas, ao Saint-Étienne.