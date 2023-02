Gedson ajuda na Turquia: "Estamos juntos nisto "

Médio do Besiktas doou bens essenciais a afetados pelo sismo

O sismo da Turquia que vitimou milhares de pessoas está a gerar uma onda de consternação, assim como de apoio, quer a nível nacional quer internacional.

O ex-Benfica Gedson Fernandes, agora no Besiktas (já jogou naquele país também no Galatasaray e no Caykur Rizespor), divulgou nas redes sociais fotografias a distribuir bens essenciais a afetados pelo terremoto.

"Estamos juntos nisto", escreveu, em turco e em inglês.

