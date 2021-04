Gaziantep de Sá Pinto vence Basaksehir e sobe ao quinto lugar na Turquia

Redação com Lusa

Na próxima jornada, a formação de Ricardo Sá Pinto joga no campo do Fenerbahçe, atual segundo classificado.

O Gaziantep, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, subiu esta quinta-feira ao quinto lugar da liga turca, depois de receber e vencer o campeão Basaksehir, por 2-0, em encontro da 33.ª jornada da prova.

Com o defesa português Roderick a titular e sem André Sousa, castigado, a equipa de Sá Pinto chegou ao triunfo com dois golos do médio romeno Maxim, ambos de grande penalidade, aos 32 e 52 minutos.

Com este triunfo, o Gaziantep saltou para o quinto posto, com 50 pontos, enquanto o Basaksehir, um ano depois do inédito título turco, está a lutar pela manutenção, ocupando o 17.º lugar, apenas um ponto acima da zona de descida.

