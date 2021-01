Gaz Metan, de Jorge Costa, perde no terreno do Dínamo Bucareste

Ricardo Valente apontou o único golo do conjunto treinado pelo português Jorge Costa.

O Gaz Metan foi derrotado por 2-1 no campo do Dínamo Bucareste, na Liga romena, num jogo em que Ricardo Valente apontou o único golo do conjunto treinado pelo português Jorge Costa.

O avançado, ex-Tondela, marcou, logo aos sete minutos, para o Gaz Metan, voltando a fazer o gosto ao pé, depois de já ter marcado no domingo passado, também numa partida do campeonato.

Mas o Dínamo Bucareste reagiu e, ainda antes do intervalo, deu a volta ao marcador, graças ao francês Magaye Gueye (32) e ao croata Ante Puljic (43), reivindicando a vitória neste encontro da 19.ª jornada da Liga romena para a turma da capital.

Por seu turno, a formação de Jorge Costa, que contou também com os portugueses Idrisa Sambu e Zé Manuel no banco - foram lançados aos 46 e aos 58 minutos, respetivamente -, segue agora no 10.º lugar, com 23 pontos, enquanto o adversário de hoje está logo atrás, com 22 pontos, ambos já muito longe do líder FCSB (42).