Garantia de Carvalhal: "Depois do Mundial, o Celta de Vigo vai animar a LaLiga"

Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Celta de Vigo, após o empate (0-0) na visita ao Rayo Vallecano, em jogo da 14.ª jornada da LaLiga.

Empate: "Era um jogo muito difícil contra uma equipa que vinha de uma boa sequência de resultados e de ter ganho ao Real Madrid. Esperávamos muitas dificuldades mas fomos uma equipa muito bem organizada, com muita disciplina. Soubemos defender e jogar muito bem no contra-ataque. Faltou-nos a eficácia, tivemos três ou quatro ocasiões boas para marcar. Jogámos contra uma equipa com uma atitude competitiva muito forte. É um ponto muito importante no ponto de vista psicológico".

Elogios aos jogadores: "Os meus jogadores fizeram um grande trabalho, foram uma verdadeira equipa. É um bom ponto de partida para o futuro. Depois do Mundial, vamos ter algum tempo para trabalhar e introduzir os nossos conceitos. Não tem sido fácil para os meus jogadores jogarem assim, com poucos treinos. Foi uma troca muito significativa [de treinadores], com respeito pela forma como jogava o Celta. A sua capacidade, solidariedade e competência foi o que tornaram isto possível".

Mudança de sistema tático: "Eu não gosto verdadeiramente de jogar com três centrais, gosto de ter o meio campo aberto e com muitos jogadores em zonas de finalização, mas levamos uma semana aqui e tivemos dois jogos numa semana, não tivemos muito tempo para fazer o que queríamos".

Otimismo com o futuro: "Temos equipa e qualidade, com mais tempo vamos melhorar. Quando voltarmos, depois do Mundial, vamos ter mais qualidade e seremos mais intensos. Vamos ser uma equipa que animará a LaLiga".