Garantem que Rui Vitória está prestes a regressar ao ativo

Site de futebol egípcio "Kingfut" afirma que o treinador português está próximo do Zamalek.

Rui Vitória, treinador português sem clube desde que deixou o comando técnico do Spartak Moscovo, em dezembro de 2021, estará prestes a regressar ao ativo.

De acordo com o site "Kingfut", que também cita o jornal "Al Arabiya Egypt", antigo treinador do Benfica estará na iminência de assumir o comando técnico dos egípcios do Zamalek, ocupando o lugar deixado por Patrice Carteron, demitido devido aos dececionantes resultados no campeonato egípcio e na Liga dos Campeões africana.

Após a saída de Carteron, o presidente do clube, Mortada Mansour, afirmou que outro treinador de alto nível irá comandar a equipa.