Garantem que Luís Castro está mais perto de rumar ao futebol brasileiro

Treinador aceitou a proposta do Corinthians, segundo o "Globo Esporte".

Luís Castro está mais perto de assumir o comando técnico do Corinthians. A informação é do "Globo Esporte", que adianta que o técnico português já aceitou a proposta do clube de São Paulo.

O técnico 60 anos está ainda ao serviço do Al-Duhail, do Catar, e a publicação refere que isso surge, como é lógico, como "um entrave" neste momento, lembrando a cláusula de rescisão no valor de 1,2 milhões de euros. Existirão negociações no sentido de ser atingido um acordo entre o treinador e o clube, com o "Globo Esporte" a escrever que Castro pode "abrir mão de alguns valores".

Caso se confirme a mudança para o futebol brasileiro, Luís Castro será acompanhado pelos adjuntos João Brandão e Vítor Severino, o preparador físico Pedro Brito e o analista José Costa, havendo ainda espaço para um treinador de guarda-redes.

Com passagens por FC Porto, Rio Ave, Chaves, V. Guimarães e Shakhtar Donetsk, Luís Castro entrou também na agenda do Botafogo, que agora tem John Textor como investidor.